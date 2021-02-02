Учеников на Буковине перевели на онлайн-обучение из-за химического запаха в школе

Фото: школьник за партой (facebook.com/koda.gov.ua)

В Черновицкой области в школе села Давыдовка Сторожинецкого района выявили неизвестный химический запах. В связи с этим всех учеников перевели на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Molbuk.ua.

По словам сельского главы Станислава Войцицкого, неизвестный химический запах был обнаружен в школе 1 февраля. После этого было эвакуировано из учебного заведения 426 человек. При этом по состоянию на 2 февраля ни у кого из школьников не было выявлено никаких заболеваний или симптомов.

"Слава Богу, все хорошо - все дети живы-здоровы. А со всем остальным там разбирается полиция", - сообщил Войцицкий.

В связи с инцидентом все классы Давыдовской школы переведены на полную дистанционную форму обучения до 8 февраля.

Напомним, днями в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление среди учеников 1-4 классов. В результате младшие классы перевели на дистанционную форму обучения.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за непогоды школам семи областей посоветовали готовиться к переходу на онлайн-обучение.