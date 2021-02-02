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Учнів на Буковині перевели на онлайн-навчання через хімічний запах в школі

Давидівка , Вівторок 02 лютого 2021 11:15
Учнів на Буковині перевели на онлайн-навчання через хімічний запах в школі
Фото: школяр за партою (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Чернівецькій області в школі села Давидівка Сторожинецького району виявили невідомий хімічний запах. У зв'язку з цим всіх учнів перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Molbuk.ua.

За словами сільського голови Станіслава Войцицького, невідомий хімічний запах був виявлений в школі 1 лютого. Після цього було евакуйовано з навчального закладу 426 осіб. При цьому станом на 2 лютого ні в кого з школярів не було виявлено ніяких захворювань або симптомів.

"Слава Богу, все добре - всі діти живі-здорові. А з усім іншим там розбирається поліція", - повідомив Войцицький.

У зв'язку з інцидентом всі класи Давидівської школи переведені на повну дистанційну форму навчання до 8 лютого.

Нагадаємо, днями в одній із шкіл Кропивницького відбулося масове отруєння серед учнів 1-4 класів. В результаті молодші класи перевели на дистанційну форму навчання.

Раніше РБК-Україна писало, що через негоду школам семи областей порадили готуватися до переходу на онлайн-навчання.

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