Ученики возвращаются за парты: в Ивано-Франковске возобновят очное обучение в школах

Ученики в Ивано-Франковске возвращаются за парты со следующего понедельника. Речь идет о 5-11 классах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу мэра города Руслана Марцинкива.

По его словам, почти все работники вакцинированные, а не вакцинированные - отстранены.

"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах", - сообщил он.

Мэр города считает, что детям уже давно пора учиться в очном формате. Он уточнил, что некоторые школы уже заработают с четверга.