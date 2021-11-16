Ученики возвращаются за парты: в Ивано-Франковске возобновят очное обучение в школах

Ученики в Ивано-Франковске возвращаются за парты со следующего понедельника. Речь идет о 5-11 классах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу мэра города Руслана Марцинкива.
По его словам, почти все работники вакцинированные, а не вакцинированные - отстранены.
"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах", - сообщил он.
Мэр города считает, что детям уже давно пора учиться в очном формате. Он уточнил, что некоторые школы уже заработают с четверга.
Напомним, в Украине в "красной" зоне находится 18 регионов, а с 18 ноября - она еще больше расширится.