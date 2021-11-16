Учні повертаються за парти: в Івано-Франківську відновлять очне навчання у школах

Учні в Івано-Франківську повертаються за парти з наступного понеділка. Мова йде про 5-11 класи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку мера міста Руслана Марцінківа.
За його словами, майже всі працівники провакциновані, а не вакциновані - відсторонені.
"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах", - повідомив він.
Мер міста вважає, що дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. Він уточнив, що деякі школи вже запрацюють з четверга.
Нагадаємо, в Україні у "червоній" зоні перебуває 18 регіонів, а з 18 листопада - вона ще більше розшириться.