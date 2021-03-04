Не тільки "червона зона. У яких областях школи йдуть на дистанційку: список

В Україні почав діяти адаптивний карантин. Три регіони потрапили в "червону" зону, тому там учні перейшли на дистанційне навчання, але школи закрили ще в двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, в Івано-Франківську школи з 1 березня перейшли на дистанційне навчання. Наразі невідомо, до якої дати учні навчатимуться онлайн. Крім того, там повністю закрили дитячі садочки.

У Чернівцях теж закрили деякі садочки та школи. Так, із 383 закладів дошкільної освіти там працюють 268 садочків. Натомість в області очно працюють 395 шкіл, а дистанційно навчають дітей 388 закладів освіти.

У Житомирі учні 1-4 класів навчатимуться за очною формою навчання. При цьому батьки самі можуть вирішувати чи потрібно дитині відвідувати начальний заклад. Учні інших класів навчатимуться дистанційно.

Крім того, у Вінницькій області для учнів шкіл з 2 березня запровадили дистанційну форму навчання.

На Закарпатті з 2 по 15 березня також учні шкіл перейшли на дистанційне навчання.