Ученики киевских школ и ПТУ учить во время январского локдауна дистанционно, - Кличко

После зимних каникул киевские школьники начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн уроки на телеканале «Киев». Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне», – сообщил Кличко.

Учреждения же профессионально-технического обучения уйдут на каникулы чуть позднее - с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате - с 18 по 24 января.

"В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов – они будут работать в обычном режиме", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве из-за ситуации с коронавирусом на карантин закрыли три школы и четыре детских садов. Всего у 1245 школьников в столице подтвердили заражение коронавирусом.