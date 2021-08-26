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Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, - Шмыгаль

Автор: Тиберий Юрик

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября школы будут работать в привычном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства на заседании Кабмина.

"Старт нового учебного года. Он начнется вовремя, то есть с 1 сентября и будет проходить в обычном режиме", - сказал премьер.

Шмигаль добавил, что сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, что позволяет работу учебных заведений.

"Обучение должно проходить с соблюдением простых эпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое", - заявил Шмыгаль.

Также премьер призывал учителей вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что Ивано-Франковск выплатит премии учителям городских школ, которые вакцинировались от коронавируса.

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