Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, - Шмигаль

"Старт нового навчального року. Він розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня та буде проходити у звичному режимі", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що наразі Україна знаходиться на зеленому рівні противоепідемічної безпеки, що дозволяє роботу навчальних закладів.

"Навчання має проходити з дотриманням простих епідемічних правил. Школи підготовлені та мають все для цього необхідне", - заявил Шмигаль.

Також прем'єр закливав вчителів вакцинуватися від коронавірусу.