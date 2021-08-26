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Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, - Шмигаль

Автор: Тіберій Юрик

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника уряду на засіданні Кабміну.

"Старт нового навчального року. Він розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня та буде проходити у звичному режимі", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що наразі Україна знаходиться на зеленому рівні противоепідемічної безпеки, що дозволяє роботу навчальних закладів.

"Навчання має проходити з дотриманням простих епідемічних правил. Школи підготовлені та мають все для цього необхідне", - заявил Шмигаль.

Також прем'єр закливав вчителів вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, що Івано-Франківськ виплатить премії вчителям міських шкіл, які вакцинувалися від коронавіруса.

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