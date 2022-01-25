Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне

По состоянию на середину января Кремль стянул к украинским границам около 100-120 тысяч военных и десятки тысяч единиц вооружения. Среди них – и системы баллистических ракет "Искандер" с дальностью полета до 500 км. Формально в радиус их поражения входит и столица Украины.

Более того, с 18 января российские военные начали прибывать в Беларусь якобы для совместных учений с вооруженными силами этой страны. Как зафиксировали международные аналитики, часть смертоносной техники РФ, в том числе, реактивные системы залпового огня "Ураган" (дальность стрельбы до 35 км) расположились у села Речица Гомельской области. До украинской границы оттуда около полсотни километров.

В целом украинские эксперты сомневаются, что РФ будет бомбить столицу Украины. Однако власти готовятся к любым вариантами развития событий. Чтобы не только отразить возможную агрессию восточного соседа, но и защитить гражданское население.

"Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему", – еще в конце прошлого года заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Для того чтобы защитить столицу, уверен градоначальник, необходим четкий план действий в критической ситуации. А также отработанная координация всех служб и структурных подразделений местной власти.

В поисках укрытия

Чтобы не быть застигнутым врасплох, например, воздушным нападением врага, в первую очередь нужно четко знать, где расположено ближайшее укрытие, или по старинке – "бомбоубежище". В Киеве таких объектов около 5 тысяч.

Как объяснил РБК-Украина глава Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, из них непосредственно подготовленные убежища ("сховища") составляют около 500 штук. Остальное – это объекты двойного назначения ("укриття"), в которые входят подвалы многоэтажек, подземные переходы и паркинги, а также 47 подземных станций метро.

Карта таких объектов обнародована на сайте КГГА. Следует отметить, что далеко не все подвалы домов сейчас оборудованы и подготовлены для приема горожан.

Например, в центре Киева – на Крещатике – в случае атаки можно укрыться в подземных торговых центрах на Майдане Независимости и в районе Бессарабского рынка, на паркинге Центрального универмага, на станции метро "Крещатик" или в подвале "дома со звездой" (Крещатик, 25).

Убежища – это специальные защитные сооружения, которые находятся на предприятиях для максимальной защиты рабочей смены. Например, в больницах, хлебокомбинатах, предприятиях критической инфраструктуры. Они, в первую очередь, предназначены для защиты самих сотрудников данного предприятия, уточнил Ткачук.

По его словам, и в убежищах, и в укрытиях с 2014 года проводились постоянные проверки. Сейчас эти объекты промаркированы, на их дверях должно быть объявление, что это объект гражданской защиты, с указанием фамилии контактного лица и номера телефона человека, у которого находятся ключи от укрытия.

За прошедшие восемь лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч, отметил Ткачук. "Из этого объема у нас сейчас приблизительно 19% объектов в состоянии "неготовые". И в основном, это те, которые находятся в частной собственности", – сообщил он.

Дело в том, что некоторые бомбоубежища на территории, например, бывших военных заводов перешли в частную собственность. Новые владельцы не дают властям провести инвентаризацию, а потому город не может разрешить людям эвакуироваться туда в случае опасности.

Подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступа к подвальным помещениям.

Следует отметить, что в таких помещениях граждане смогут находиться всего пару часов, то есть только то время, которое понадобится, чтобы переждать "критический момент". Они не оборудованы для длительного пребывания людей, там нет запаса продуктов и питьевой воды. А вот в подготовленных бомбоубежищах граждане смогут находиться 2-3 суток.

Во временных укрытиях можно переждать опасность несколько часов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Когда именно следует бежать в укрытие, киевлянам сообщат отдельно. Информация с алгоритмом действий будет одновременно подана через все СМИ, радио и в интернете. О наступлении чрезвычайной ситуации возвестит сирена. По всему Киеву такой сигнал не звучал ни разу с начала войны в 2014 году.

В начале зимы на стенах столичных домов появилось объявление, что 29 декабря будут проверять системы оповещения. Но городская власть опровергла эту дату и заявила, что сирены будут звучать, но "позже". Роман Ткачук говорит, что от этого мероприятия не отказались, и оно обязательно будет проведено.

"Мы планируем проведение запуска системы оповещения по городу. Единственное – с руководством у нас еще не согласовано время, когда это можно будет сделать", – отметил он.

Сирена, в данном случае, это сигнал гражданской обороны, который называется "Внимание всем!". Когда она зазвучит, это не значит, что надо бросить все и куда-то бежать. В этот момент необходимо включить любое новостное устройство и послушать или посмотреть информацию, которую будет давать оперативный дежурный.

В этом сообщении будет сказано, что произошло. Также будут даны указания, что нужно сделать: выходить из квартир в защитные сооружения или двигаться к пунктам сбора для проведения эвакуации. Механизм централизованного вывоза людей, как в пределах Киева, так и за город, уже отработан, а пункты сбора определены, сказал начальник профильного департамента КГГА.

Принципы защиты

Главный враг при возникновении любой критической ситуации – паника, утверждает эксперт в вопросах безопасности Антон Фарб. Это же касается и подготовки киевлян к возможному нападению российских войск на столицу Украины.

"В первую очередь необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться массовой панике, иметь наготове тревожный чемоданчик и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации", – объяснил он РБК-Украина.

Что касается "тревожного чемоданчика", то о его содержимом подробно говорится в рекомендациях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Общий вес "чемоданчика" в расчете на одного члена семьи не должен превышать 50 кг.

Так, в случае чрезвычайной ситуации необходимо при себе иметь деньги, зарядное устройство для мобильного телефона, аптечку, гигиенические средства, паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность).

Кроме того, в "чемоданчик" необходимо положить теплую одежду, нижнее белье, удобную обувь, посуду, фонарик, радио, компас, свисток, часы, компактный набор инструментов, нож, мусорные пакеты, блокнот, карандаш, нитки, иголки, спички и зажигалки. Следует также подготовить небольшой запас воды и еды на 2-3 суток.

В аптечке должен быть сухой и медицинский спирт, резиновые перчатки, средства для остановки кровотечения (турникет и бинт), пластыри и антисептические средства.

Карту ближайших убежищ на всякий случай можно сохранить в телефоне (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кроме расположения ближайших бомбоубежищ, киевляне также должны просчитать свои пути для перемещения за черту города, и подготовить транспорт для этого, отметил Антон Фарб. Это поможет переждать многочисленные опасности, которые подстерегают граждан в мегаполисе после вероятного начала боевых действий.

"То есть необходимо самим себе продумать убежище заранее, например, домик в селе, грубо говоря", – сказал эксперт.

Кроме прочего, следует соблюдать элементарные правила, которые, тем не менее, могут спасти жизнь в случае обстрела. К примеру, следует держаться подальше от стен, если вы на улице, не искать укрытия в машине, а пытаться найти его в подготовленных помещениях. Внутри помещений следует держаться подальше от окон.

Впрочем, эксперт по безопасности, основываясь на личном опыте, не видит особой подготовленности киевлян в вопросах безопасности.

"Мое впечатление: скорее нет (не готовы к боевым действиям, – ред.), чем да. Потому что большинство наших людей стараются об этом не думать. Живут по принципу: плохие мысли притягивают плохие события. Есть люди, которые действительно готовы, но их немного", – добавил Фарб.

Тех киевлян, которые готовы активно противостоять российской агрессии, ждут в подразделениях Сил территориальной обороны. С 1 января началось активное формирование этого рода войск. Киевсовет 20 января также принял целевую программу "Защитник Киева", которая призвана максимально ускорить этот процесс.

В ближайшее три года на развитие столичной терробороны будет потрачено 110 млн гривен. Общая численность подразделения должна будет составить 2,5 тысячи киевлян. Задачей этих бойцов будет охранять стратегические объекты (мосты, развязки, админздания и тд.) в столице.

"После подготовки резервистов и налаживания работы подразделений Киев будет иметь развитую и эффективно функционирующую отдельную бригаду территориальной обороны, которая будет готова к выполнению задач в течение 24 часов", – объяснил профильный заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко.

На вопрос, достаточно ли на данный момент столица готова к отражению российской агрессии и защите гражданского населения, в местной власти отвечают уклончиво. "Идеального ничего быть не может", – подчеркивает Роман Ткачук, напоминая, что вся страна и так живет в состоянии войны уже восьмой год.