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Учеба как угнетение. Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на угрозы оккупантов родителям школьников

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная власть на захваченных территориях угрожает отбирать у родителей детей, которые не пойдут в школу. Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на преступления россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"На фоне сопротивления (местных жителей - ред.) Россия угрожает родителям на оккупированных территориях - ред.) Херсонской и Запорожской областей отправлять их детей в интернаты, если они не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", - написал он.

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне угрожают отбирать у родителей детей, если они не пойдут в школу.

В захваченном Мелитополе также угрожают лишать родительских прав, если детей не отправят в школу.

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