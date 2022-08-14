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Учатся уничтожать танки РФ? Армия Германии получила роботизированные макеты

Фото: полноразмерные макеты российских танков (twitter.com/GaardTech)
Автор: Юлия Бойко

Немецкая армия получила роботизированные макеты, которые имитируют российские танки. Такие мишени обычно используются на тренировках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании GaardTech.

"GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства противника для Бундесвера (Федеральных вооруженных сил Германии) для испытаний и боевой стрельбы в Германии", - говорится в сообщении.

В частности, получены макеты перспективного российского основного боевого танка Т-14 на гусеничной платформе "Армата", который еще не принят на вооружение армии России.

Отметим, на сегодня подготовку в Германии проходят и украинские военные. Их учат обращению с теми вооружениями, которые предоставят Украине.

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Германия