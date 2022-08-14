RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчаться знищувати танки РФ? Армія Німеччини отримала роботизовані макети

Фото: повнорозмірні макети російських танків (twitter.com/GaardTech)
Автор: Юлія Бойко

Німецька армія отримала роботизовані макети, які імітують російські танки. Такі мішені зазвичай використовуються на тренуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії GaardTech.

"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби противника для Бундесверу (Федеральних збройних сил Німеччини) для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, отримано макети перспективного російського основного бойового танка Т-14 на гусеничній платформі "Армата", який ще не прийнятий на озброєння армії Росії.

Зазначимо, на сьогодні підготовку в Німеччині проходять і українські військові. Їх вчать поводженню з тими озброєннями, які нададуть Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия