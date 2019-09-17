Участок дороги Харьков-Лозовая трассы Р-51 восстановлен, - Светличная

Участок дороги Харьков–Лозовая трассы Р-51 Мерефа–Лозовая–Павлоград восстановлен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковской ОГА.

Работы, проведенные на Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, а также построенную объездную города Лозовая 16 сентября осмотрела глава ХОГА Юлия Светличная.

"Дорога на Лозовую восстановлена. Она комфортная, безопасная и качественная – с построенными весовыми комплексами, ремонтом мостовых сооружений, через которые проходит путь, и учетом всех норм и стандартов", – отметила руководитель области во время рабочей поездки в Лозовской район.

Капитальные работы на дороге, соединяющей Харьков с наибольшим райцентром области, и Днепропетровской областью, не проводили ни разу с момента строительства дороги – то есть с 1962-го. Первые необходимые работы на пути провели еще в прошлом году, восстановив 35,91 км покрытия.

В 2019-м дорога Мерефа – Лозовая – Павлоград была определена Светличной приоритетным объектом дорожного строительства в регионе. Глава ХОГА добилась выделения финансирования для ремонта трассы отдельной строкой в государственном бюджете. В результате восстановили 76,3 км дороги. Параллельно ремонтировали 4 искусственные сооружения, через которые проходит Р-51 (путепроводы в Тарановке, Лозовой и мосты в Катериновке и Ивановке).

Работы на сооружениях окончательно завершат до 1 октября, также на некоторых участках дороги продолжается нанесение разметки и установка барьерного ограждения и знаков.

Одновременно с ремонтом дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград в Харьковской области реализовали первый в Украине проект строительства местной дороги за счет Дорожного фонда – построили 1,6 км объездной вокруг города Лозовая.

"Все запланированные работы выполнены в полном объеме, – сообщил директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко. – Объездная позволяет, в первую очередь, обеспечить безопасность одного из крупнейших городов нашей области – города Лозовая, поскольку весь поток транспорта теперь пойдет в объезд города. Кроме того, она даст водителям сократить дистанцию движения как в Днепр, так и в Харьков – на 10 км. Также это улучшит экологию города".

Турченко также отметил, что объездная Лозовой стала одной из "самых экономных" дорог в Украине, ведь при ее строительстве удалось сэкономить более 25% запланированных бюджетных средств.