Учасницю "ДНР" засудили до 8 років позбавлення волі

Вона виконувала обов’язки стрілка та чергового

Учасницю незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" заочно засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

У липні 2014 року жінка вступила до незаконного збройного формування "Оплот" терористичної організації "ДНР" та зайняла посаду стрілка.

"Вона пройшла військову підготовку з поводження із стрілецькою зброєю та в подальшому виконувала обов’язки стрілка та чергового на так званих "об’єктах" з використанням виданої вогнепальної зброї у с. Розсипне, з метою здійснення збройного опору військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції", - повідомляють у ГПУ.

Крім цього, протягом жовтня-листопада 2014 року правопорушниця здійснювала на території м. Волновахи та м. Маріуполя виявлення місць дислокації особового складу та військової техніки Збройних сил України.

Нагадаємо, 7 червня співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури України затримали у Вінницькій області бойовика терористичної організації "ДНР".