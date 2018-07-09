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Участнице нападения на бойца АТО в Киеве суд назначил условный срок

НовостиОбщество    09.07.2018 - 16:38
Фото: Екатерина Лапинськая (РБК-Украина)
Фото: Екатерина Лапинськая (РБК-Украина)

Суд признал Лапинскую виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно

Обвиняемой в нападении на участника АТО в Киеве Екатерине Лапинской назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Об этом говорится в соответствующем решении Подольского районного суда Киева.

Как указано в приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений, в документах суда, Лапинськая признала свою вину по причетностіть к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) и заключила сделку со следствием.

Так, суд признал Лапинскую виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Также суд освободил обвиняемую от отбывания назначенного наказания Лапінську и установил испытательный срок в один год.

Теперь Лапинская должна периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. Также она должна уведомлять указанный орган об изменении места жительства и работы или учебы. Ей запрещено выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Также Лапинськая должен попросить публично извинения у потерпевшего.

Напомним, ранее суд продлил срок содержания под стражей участнице нападения на бойца АТО Дмитрия Вербича Екатерины Лапинской до 7 июля.

Отметим, что 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Нападавших было пятеро - три парня и две девушки.

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Теги публикации: нападение, участник боевых действий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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