Учасниці нападу на бійця АТО в Києві суд призначив умовний термін

Суд визнав Лапінську винною та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно

Обвинуваченій у нападі на учасника АТО у Києві Катерині Лапінській призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно. Про це йдеться у відповідному рішенні Подільського районного суду Києва.

Як вказано вказано у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень, у документах суду, Лапінська визнала свою провину щодо причетностіть до нападу на ветерана АТО Дмитра Іващенка (Вербича) та уклала угоду зі слідством.

Так, суд визнав Лапінську винною за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб) та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Також суд звільнив обвинувачену від відбування призначеного покарання Лапінську і встановив іспитовий термін в один рік.

Тепер Лапінська повинна періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Також вона має повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання та роботи або навчання. Їй заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також Лапінська має попросити публічно вибачення у потерпілого.

Нагадаємо, раніше суд продовжив строк тримання під вартою учасниці нападу на бійця АТО Дмитра Вербича Катерини Лапінської до 7 липня.

Зазначимо, що 2 травня в Києві невідомі скоїли напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Нападників було п’ятеро - три хлопці та дві дівчини.