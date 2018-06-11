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Cуд продовжив арешт участниці нападу на бійця АТО

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 18:01
Фото: Катерина Лапінська (РБК-Україна)
Фото: Катерина Лапінська (РБК-Україна)

Лапінська перебуватиме під арештом до 7 липня

Суд продовжив строк тримання під вартою учасниці нападу на бійця АТО Дмитра Вербича Катерини Лапінської до 7 липня. Про це свідчить відеозапис засідання суду.

Зазначимо, що адвокати підозрюваної у черговий раз намагалися скоротити строк її перебування під вартою. Зокрема, захисники вимагали відправити її на обстеження в лікарню.

Однак суд задовольнив клопотання частково: підозрювану обстежать, але вона продовжить перебувати під вартою.

Нагадаємо, 2 травня в Києві невідомі скоїли напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Нападників було п’ятеро – три хлопці та дві дівчини.

6 травня у Харкові співробітники СБУ затримали групу людей, які підозрюються у вчинені нападу. Серед них і була Катерина Лапінська. Один зі зловмисників виявився громадянином Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

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Теги публікації: арешт, нападение, Новини АТО, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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