Cуд продовжив арешт участниці нападу на бійця АТО

Лапінська перебуватиме під арештом до 7 липня

Суд продовжив строк тримання під вартою учасниці нападу на бійця АТО Дмитра Вербича Катерини Лапінської до 7 липня. Про це свідчить відеозапис засідання суду.

Зазначимо, що адвокати підозрюваної у черговий раз намагалися скоротити строк її перебування під вартою. Зокрема, захисники вимагали відправити її на обстеження в лікарню.

Однак суд задовольнив клопотання частково: підозрювану обстежать, але вона продовжить перебувати під вартою.

Нагадаємо, 2 травня в Києві невідомі скоїли напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Нападників було п’ятеро – три хлопці та дві дівчини.

6 травня у Харкові співробітники СБУ затримали групу людей, які підозрюються у вчинені нападу. Серед них і була Катерина Лапінська. Один зі зловмисників виявився громадянином Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.