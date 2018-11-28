Участников Парижского соглашения призвали втрое сократить выбросы углекислого газа

Иллюстративное фото: загрязнение атмосферы (Omer Messinger/Getty Images)

Удержать рост температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию все еще возможно

Государства-участники Парижского климатического соглашения должны как минимум втрое сократить объемы выбросов углекислого газа (СО2), чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом говорится в докладе экспертов программы ООН по окружающей среде (UNEP), обнародованном во вторник, 27 ноября, в Париже, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным авторов отчета, достичь цели, провозглашенной в Парижском климатическом соглашении, - удержать рост температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию к 2100 году - все еще возможно.

"Страны мира должны действовать активнее, чем когда-либо", - считают эксперты.

В отчете отмечается, что если страны мира резко не сократят объемы выбросов СО2, то температура на Земле возрастет до 3,2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным временем и будет продолжать расти.

Напомним, объемы выброса углекислого газа во всем мире в 2017 году увеличились на 1,6% до рекордного уровня, и в текущем году эта тенденция продолжается.