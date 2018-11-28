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Учасників Паризької угоди закликали втричі скоротити викиди вуглекислого газу

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 02:58
Учасників Паризької угоди закликали втричі скоротити викиди вуглекислого газу
Ілюстративне фото: забруднення атмосфери (Omer Messinger/Getty Images)

Утримати зростання температури на планеті в межах 1,5-2 градусів за Цельсієм все ще можливо

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу (СО2), щоб запобігти кліматичній катастрофі. Про це йдеться в доповіді експертів програми ООН із довкілля (UNEP), оприлюдненій у вівторок, 27 листопада, в Парижі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними авторів звіту, досягти мети, проголошеної в Паризькій кліматичній угоді, - утримати зростання температури на планеті в межах 1,5-2 градусів за Цельсієм до 2100 року - все ще можливо.

"Країни світу повинні діяти активніше, ніж будь-коли", - вважають експерти.

У звіті зазначається, що якщо країни світу різко не скоротять обсяги викидів СО2, то температура на Землі зросте до 3,2 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним часом і продовжуватиме зростати.

Нагадаємо, обсяги викиду вуглекислого газу в усьому світі в 2017 році збільшилися на 1,6% до рекордного рівня, і в поточному році ця тенденція триває.

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