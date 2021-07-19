Участников ОИ в Токио просят не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь

Участников Олимпиады в Токио просят не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь за пределами олимпийской деревни. Организаторы Игр полагают, что это создает "риски для репутации".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В частности, организаторы Олимпийских игр в Токио предупредили участников, чтобы они не посещали рестораны, которые открываются после 20:00 или в которых подают алкоголь, чтобы избежать "серьезного риска для репутации".

Это произошло после того, как японские СМИ сообщили, что участники Игр были замечены в пьяном виде в центре Токио в нарушение карантина.

"Эти инциденты также обсуждались в Национальном парламенте и могут серьезно подорвать репутацию Игр в Токио-2020 и ваших организаций", - говорится в записке организаторов.