Участники стрельбы в Броварах скрылись на 5 автомобилях, - МВД

Правоохранители ввели план перехват в области
Правоохранители разыскивают пять транспортных средств, на которых участники перестрелки в Броварах скрылись с места преступления. Все наряды полиции ориентированы на розыск данных автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Telegram.
На данный момент в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.
"Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - сообщили в МВД.
Фото: автомобили, на которых скрылись преступники (mvs.gov.ua)
Напомним, сегодня, 29 мая, около 7 утра в Броварах произошел конфликт между перевозчиками, который закончился перестрелкой и массовыми задержаниями.
В результате правоохранители задержали 11 участников конфликта.
Изначально сообщалось о трех пострадавших в результате конфликта, однако после правоохранители уточнили, что ранения получили два человека.
Как отметил мэр Броваров Игорь Сапожко к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.
Автор: Игорь Литвиненко