Участники стрельбы в Броварах скрылись на 5 автомобилях, - МВД

Фото: задержание участников стрельбы в Броварах (mvs.gov.ua)

Правоохранители ввели план перехват в области

Правоохранители разыскивают пять транспортных средств, на которых участники перестрелки в Броварах скрылись с места преступления. Все наряды полиции ориентированы на розыск данных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Telegram.

На данный момент в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.

"Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - сообщили в МВД.

Фото: автомобили, на которых скрылись преступники (mvs.gov.ua)

Напомним, сегодня, 29 мая, около 7 утра в Броварах произошел конфликт между перевозчиками, который закончился перестрелкой и массовыми задержаниями.

В результате правоохранители задержали 11 участников конфликта.

Изначально сообщалось о трех пострадавших в результате конфликта, однако после правоохранители уточнили, что ранения получили два человека.

Как отметил мэр Броваров Игорь Сапожко к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко