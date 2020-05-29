ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Участники стрельбы в Броварах скрылись на 5 автомобилях, - МВД

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 13:46
Участники стрельбы в Броварах скрылись на 5 автомобилях, - МВД
Фото: задержание участников стрельбы в Броварах (mvs.gov.ua)

Правоохранители ввели план перехват в области

Правоохранители разыскивают пять транспортных средств, на которых участники перестрелки в Броварах скрылись с места преступления. Все наряды полиции ориентированы на розыск данных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Telegram.

На данный момент в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.

"Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - сообщили в МВД.

Фото: автомобили, на которых скрылись преступники (mvs.gov.ua)

Напомним, сегодня, 29 мая, около 7 утра в Броварах произошел конфликт между перевозчиками, который закончился перестрелкой и массовыми задержаниями.

В результате правоохранители задержали 11 участников конфликта.

Изначально сообщалось о трех пострадавших в результате конфликта, однако после правоохранители уточнили, что ранения получили два человека.

Как отметил мэр Броваров Игорь Сапожко к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныБроварырозыскСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь