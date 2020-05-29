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Учасники стрілянини у Броварах втекли на 5 автомобілях, - МВС

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 13:46
Учасники стрілянини у Броварах втекли на 5 автомобілях, - МВС
Фото: затримання учасників стрілянини в Броварах (mvs.gov.ua)

Правоохоронці ввели план перехоплення в області

Правоохоронці розшукують п'ять транспортних засобів, на яких учасники перестрілки в Броварах зникли з місця злочину. Всі наряди поліції орієнтовані на розшук даних автомобілів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Telegram.

На даний момент у Київській області введено спецоперація по розшуку автомобілів, в яких можуть знаходитися учасники перестрілки.

"Зараз співробітники поліції розшукують 5 автомобілів, за допомогою яких учасники інциденту втекли з місця злочину. На розшук авто орієнтовані всі наряди поліції Київської області та міста Бровари", - повідомили в МВС.

Фото: автомобілі, на яких втекли злочинці (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько 7 ранку в Броварах відбувся конфлікт між перевізниками, який закінчився перестрілкою і масовими затриманнями.

В результаті правоохоронці затримали 11 учасників конфлікту.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих в результаті конфлікту, однак після правоохоронці уточнили, що поранення отримали дві людини.

Як зазначив мер Броварів Ігор Сапожко до перестрілки в Броварах призвело відсутність діалогу міської влади з Київською обласною держадміністрацією.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниБроварырозыскСтрільба
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