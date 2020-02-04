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Участникам "парада пленных" в Донецке объявили подозрения

Новости » Политика     04.02.2020 - 15:05
Участникам "парада пленных" в Донецке объявили подозрения
Фото: "парад пленных" в Донецке, 2014 год (из открытых источников)

Боевиков "ДНР" подозревают в жестоком обращении с пленными

Украинская прокуратура объявила подозрения боевикам, которые принимали участие в так называемом "параде пленных" в оккупированном Донецке в августе 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что четверым украинцам, которые являются боевиками самопровозглашенной "ДНР", объявили подозрения в участии в незаконных вооруженных формированиях, а также в жестоком обращении с военнопленными. По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в Донецке 24 августа 2014.

"50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице Донецка. При этом, во время движения указанной колонны военнопленные подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижались их честь и достоинство", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что "парад пленных" нарушил Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Напомним, в августе 2014 в МВД Украины утверждали, что участие в "параде пленных" принимали якобы не пленные, а заключенные из донецких тюрем.

Так называемый "парад" спровоцировал резонанс не только в Украине, но и за рубежом. В частности, Германия заявила, что такой "парад пленных" сродни военному преступлению.

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