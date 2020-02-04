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Учасникам "параду полонених" у Донецьку оголосили підозри

Новини » Політика     04.02.2020 - 15:05
Учасникам "параду полонених" у Донецьку оголосили підозри
Фото: "парад полонених" в Донецьку, 2014 рік (з відкритих джерел)

Бойовиків "ДНР" підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими

Українська прокуратура оголосила підозри бойовикам, які брали участь у так званому "параді полонених" в окупованому Донецьку в серпні 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що чотирьом українцям, які є бойовиками самопроголошеної "ДНР", оголосили підозри в участі в незаконних збройних формуваннях, а також в жорстокому поводженні з військовополоненими. За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого "параду полонених" в Донецьку 24 серпня 2014.

"50 військовополонених вишукували в похідну колону і в супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухатися центральною вулицею Донецька. При цьому, під час руху зазначеної колони військовополонені піддавалися образам, ударам і побоям, чим принижувалися їх честь і гідність", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що "парад полонених" порушив Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Нагадаємо, в серпні 2014 в МВС України стверджували, що участь у "параді полонених" брали нібито не полонені, а в'язні з донецьких в'язниць.

Так званий "парад" спровокував резонанс не тільки в Україні, але і за кордоном. Зокрема, Німеччина заявила, що такий "парад полонених" схожий на військовий злочин.

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