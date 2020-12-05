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Учасникам скасованого пробного ЗНО повернули майже 42 мільйони гривень

Україна, Субота 05 грудня 2020 05:45
Учасникам скасованого пробного ЗНО повернули майже 42 мільйони гривень
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)
Автор: Даша Харченко

Учасникам скасованого пробного ЗНО з 1 липня по 30 листопада 2020 року повернули 41,907 млн гривень. Кошти повернули 171 тис. 39 учасникам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 1 грудня 2020 року Міністерство освіти і науки України спільно з Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО 171 тис. 39 учасникам. Всього повернули 41 млн 907 тис. грн, що становить 79,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. гривень).

Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19. Крім того, 47 тис. 624 особи не скористались своїм правом на повернення коштів та не звернулись до ПриватБанку.

Решту коштів 1 грудня 2020 року Приватбанк повернув до державного бюджету.

Нагадаємо, що у 2020 році у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли тестування вдома: 15 червня з української мови та літератури, а 17 червня з усіх інших предметів.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО мало бути витрачено трохи менш як 52,5 мільйона гривень з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

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