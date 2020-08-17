ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На всех участках фронта на Донбассе сохраняется "тишина"

Донбасс, Понедельник 17 августа 2020 07:31
На всех участках фронта на Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Ситуация в зоне ООС остается контролируемой

На Донбассе не зафиксированы нарушения со стороны противника за прошедшие сутки, 16 августа. На всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе сообщают, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Вместе с тем за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Уживка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ВСУ возле Водяного.

С начала текущих суток, 17 августа, на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, ранее также сообщалось, что миссия ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировала нарушений на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь