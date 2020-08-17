На всіх ділянках фронту на Донбасі зберігається "тиша"

Ситуація в зоні ООС залишається контрольованою
На Донбасі не зафіксовані порушення з боку противника за минулу добу, 16 серпня. На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
У штабі повідомляють, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Разом з тим за минулу добу українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік підрозділів ЗСУ біля Водяного.
З початку поточної доби, 17 серпня, на Донбасі обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.
Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця унаслідок необережного поводження зі зброєю.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що місія ОБСЄ вшосте з 2014 року не зафіксувала порушень на Донбасі.