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При участии тысячи военнослужащих: в Киеве проведут масштабный военный забег

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Четверг 30 сентября 2021 15:54
При участии тысячи военнослужащих: в Киеве проведут масштабный военный забег Фото: в Киеве проведут военный забег (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Киеве состоится благотворительный Украинский военный забег (Military Run UA) к 30-летию Вооруженных сил Украины. Его проведут 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Участие в пробеге примут 1000 военнослужащих ВСУ и других представителей сектора безопасности и обороны.

Забег предусматривает участие в дистанциях 5 и 10 километров, а также командные соревнования.

Пробег состоится в Печерском районе со стартом/финишем перед Мариинским дворцом, по адресу: ул. Грушевского, 5-А.

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