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За участі тисячі військовослужбовців: у Києві проведуть масштабний військовий забіг

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Четвер 30 вересня 2021 15:54
За участі тисячі військовослужбовців: у Києві проведуть масштабний військовий забіг Фото: в Києві проведуть військовий забіг (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У Києві відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних сил України. Його проведуть 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони.

Забіг передбачає участь у дистанціях 5 і 10 кілометрів, а також командні змагання.

Пробіг відбудеться у Печерському районі зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом, за адресою: вул. Грушевського, 5-А.

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