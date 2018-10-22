Участие в учениях НАТО Trident Juncture будет стоить Германии 90 млн евро

Фото: военные учения (belvpo.com)

Более половины этой суммы получит Норвегия

Участие Германии в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture-2018 будет стоить немецким налогоплательщикам около 90 миллионов евро. Это следует из данных министерства обороны ФРГ, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, более половины этой суммы получит Норвегия, в частности, за снабжение продовольствием и предоставление полевых лагерей. Остальные деньги будут израсходованы на транспортировку личного состава и необходимых грузов.

По словам представителя министерства обороны Германии, на предстоящих учениях Германия умышленно берет на себя ведущую роль. Тем самым Берлин, среди прочего, намерен продемонстрировать Вашингтону, что готов брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности в Европе.

Отметим, учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. 10 тысяч из порядка 50 тысяч участников - представители бундесвера, при этом 8 тысяч немецких военнослужащих будут присутствовать непосредственно на месте учений. Кроме того, в маневрах будут участвовать около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности, авианосец США "Гарри Трумэн".

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал влияние "российской угрозы" на военные учения Североатлантического альянса.

По его словам, военные учения Trident Juncture запланированы пять лет назад и не связаны напрямую с обострением в отношениях западных стран и России, хотя поведение Москвы при планировании маневров учитывалось.