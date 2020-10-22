Участие в проекте "Дія City" будет абсолютно добровольным, - Минцифры

Правительство создает возможность для ускоренной капитализации IT-предприятий, предлагая рынку проект "Дія City", присоединение к данной инициативе - право, а не обязанность каждой IT-компании.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в комментарии "Цензор.нет".

Он также уточнил, что запуск проекта "Дія City" не предусматривает обязательное резидентство в нем.

По словам Борнякова, становиться резидентом или нет - личный выбор каждой компании.

"Старые правила не будут меняться, игроки рынка как работали, так и смогут продолжать работать дальше. Однако, если у владельцев или менеджмента стоит задача капитализировать бизнес, то резидентство "Дія City" поможет и облегчит процессы новых трансформаций", - отметил Борняков.

В министерстве отмечают, что задачей запуска "Дія City" является создание благоприятных условий развития IT-сектора. Это будет способствовать привлечению дополнительных рабочих мест и ресурсов в экономику.

По оценке экспертов, к 2025 году сфера информационных технологий сможет обеспечивать 450 тысяч рабочих мест и $12 млрд валютных поступлений в экономику Украины.

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявляют, что запуск проекта "Дія City", который предусматривает создание специального правового режима для работников IT-сферы, не станет дополнительным способом регуляции или же контроля отрасли.

"На наш взгляд, IT-бизнес сам может себя регулировать. Проект [Дія Сity] реализуется таким образом, что Минцифры будет выполнять функцию окончательной верификации и подтверждения заявки на резидентство в "Дія City”, - объясняет Борняков.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина Борняков сообщил, что социальный и экономический эффект проекта Министерства цифровой трансформации "Дія City" значительно превысят фискальные уступки государств.