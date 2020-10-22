Участь у проекті "Дія City" буде абсолютно добровільною, - Мінцифри

Уряд створює можливість для прискореної капіталізації IT-підприємств, пропонуючи ринку проект "Дія City", приєднання до цієї ініціативи - право, а не обов'язок кожної ІТ-компанії.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков в коментарі "Цензор.нет".

Він також уточнив, що запуск проекту "Дія City" не передбачає обов'язкове резидентство в ньому.

За словами Борнякова, ставати резидентом чи ні - особистий вибір кожної компанії.

"Старі правила не будуть мінятися, гравці ринку як працювали, так і зможуть продовжувати працювати далі. Однак, якщо у власників або менеджменту стоїть завдання капіталізувати бізнес, то резидентство "Дія City" допоможе і полегшить процеси нових трансформацій", - зазначив Борняков.

У міністерстві зазначають, що завданням запуску "Дія City" є створення сприятливих умов розвитку IT-сектора. Це буде сприяти залученню додаткових робочих місць і ресурсів в економіку.

За оцінкою експертів, до 2025 року сфера інформаційних технологій зможе забезпечувати 450 тисяч робочих місць і $12 млрд валютних надходжень в економіку України.

У Міністерстві цифрової трансформації України заявляють, що запуск проекту "Дія City", яке передбачає створення спеціального правового режиму для працівників IT-сфери, не стане додатковим способом регулювання або контролю галузі.

"На наш погляд, IT-бізнес сам може себе регулювати. Проект [Дія Сity] реалізується таким чином, що Мінцифри буде виконувати функцію остаточної верифікації та підтвердження заявки на резидентство в "Дія City", - пояснює Борняков.

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна Борняков повідомив, що соціальний і економічний ефект проекту Міністерства цифрової трансформації "Дія City" значно перевищать фіскальні поступки держав.