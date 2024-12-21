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Без участі піхоти. Україна здійснила першу атаку, використовуючи лише безпілотники

Фото: Україна здійснила свою першу атаку лише роботизованими системами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна здійснила свою першу атаку, використовуючи лише роботизовані системи. Йдеться про наземні безпілотники та FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Речник бригади "Хартія" НГУ, яка діяла на Харківському напрямку, 20 грудня повідомив, що українські сили здійснили свій перший наземний удар виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти. Це сталося біля населеного пункту Липці.

За словами речника, українські сили застосували десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено російські позиції.

Аналітики ISW зазначають, що ця атака стала прикладом того, як Україна розвиває технологічні інновації, щоб компенсувати обмеження в живій силі.

Україна також продовжує інноваційне виробництво безпілотників. Як повідомили у Генштаб ЗСУ, в Україні завершили випробування безпілотника на оптоволоконних кабелях, який буде більш стійким до РЕБ. 

Українська компанія-виробник дронів повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого виключно з українських компонентів.

 

Українська зброя

В Україні під час війни наростили виробництво дронів та іншого озброєння. Крім того, Україна співпрацює з іншими країнами для виробництва зброї.

Під час повномасштабної війни в Україні також розробили унікальні морські дрони, якими захисники успішно атакують російські кораблі та інші об'єкти в морі.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що вітчизняні дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км.

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