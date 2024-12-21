Без участі піхоти. Україна здійснила першу атаку, використовуючи лише безпілотники

Речник бригади "Хартія" НГУ, яка діяла на Харківському напрямку, 20 грудня повідомив, що українські сили здійснили свій перший наземний удар виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти. Це сталося біля населеного пункту Липці.

За словами речника, українські сили застосували десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено російські позиції.

Аналітики ISW зазначають, що ця атака стала прикладом того, як Україна розвиває технологічні інновації, щоб компенсувати обмеження в живій силі.

Україна також продовжує інноваційне виробництво безпілотників. Як повідомили у Генштаб ЗСУ, в Україні завершили випробування безпілотника на оптоволоконних кабелях, який буде більш стійким до РЕБ.

Українська компанія-виробник дронів повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого виключно з українських компонентів.