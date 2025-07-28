Без участі бізнесу громади не зможуть якісно оцінити свій потенціал. Шуляк назвала причини

"У нас є величезна проблема, коли ми працюємо над такого роду планувальними документами. Йдеться про те, яким чином якнайбільше отримати зворотний зв'язок як від жителів, так і від представників бізнесу, від органів влади, від підприємств державної та комунальної власності, які є в громадах", - зауважила Шуляк.

За її словами, бізнес залучають до планування розвитку громад не дуже активно, попри те що саме він найкраще розуміє економічні можливості територій. Йдеться як про програми комплексного відновлення, так і про просторове планування.

"Коли ми зараз спілкуємося з представниками бізнесу, з представниками бізнес-асоціацій, вони говорять про те, що мінімально долучені до таких обговорень. Я думаю, що для нас усіх повинно бути завданням знайти рішення, яким чином бізнес активно долучити до обговорень, щоб вони давали свої пропозиції. Без пропозицій бізнесу, вважає, жодна громада не зможе провести правильну інвентаризацію свого потенціалу", - зазначила Олена Шуляк.

Вона навела приклади, коли громади самотужки ухвалюють рішення щодо інфраструктури, не маючи реального розуміння потреб підприємців. Це, за словами Шуляк, призводить до неефективних рішень і втрати інвестиційних можливостей.

"Інколи громада без думки бізнесу не зможе навіть зорієнтуватися, в яких місцях потрібно поліпшити інфраструктуру. Якісь речі можуть лежати на поверхні, а щось повинен підказувати бізнес. Тому слід подумати, як підприємці мають бути долучені і до стратегії розвитку, і до розробки плану просторового розвитку. Це повинно бути завданням кожної громади", - акцентувала парламентарка.

Наостанок Шуляк зазначила, що ще на етапі розробки ідеї впровадження програм комплексного відновлення, економічні показники були визначені як одні з ключових пріоритетів для оцінки та аналізу. Саме це дозволить сформувати якісну й ефективну ПКВ.

"Бо без цього не будемо ні отримувати податки, ні давати можливість розвиватися новому бізнесу, який би дивився на потенційну таку можливість", - резюмувала Олена Шуляк.