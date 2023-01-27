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Участь великого рітейлу у державних тендерах є нерентабельною та ризиковою, - АТБ

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П'ятниця 27 січня 2023 10:03
Участь великого рітейлу у державних тендерах є нерентабельною та ризиковою, - АТБ Фото: участь великого рітейлу у державних тендерах є нерентабельною та ризиковою (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Великим продуктовим рітейлам невигідно брати участь у державних тендерах із забезпечення харчування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергія Демченка в коментарі УНН.

"Рітейлу входити в стосунки з державою на тендерних умовах, які вони висувають, не рентабельно. Є великі ризики щодо такої взаємодії. Наприклад, щодо термінів відстрочки платежів. Там достатньо чинників які впливають на рішення щодо взаємодії з державними інституціями", - зазначив Демченко.

Він також наголосив, що продаж продуктів і забезпечення послуг харчування військових - це геть різні речі, і порівнювати їх вартість абсолютно некоректно.

"В принципі це абсолютно некоректне співставлення. Моя суб'єктивна фахова думка як журналіста і комунікаційника: такі порівняння одразу дають мені підстави розуміти, що це заздалегідь маніпулятивний матеріал, з певним завданням. І ми зараз не будемо обговорювати професійні якості журналіста, який готував цей матеріал. Але це не коректне співставлення. Щодо вартості послуг і товару в магазині - там достатньо чинників і складових, які створюють остаточну ціну продукту. І це відрізняється від формування ціни того товару, який закуповується державною інституцією для потреб підрозділів ЗСУ. Тому це геть різні речі.

АТБ - це продуктовий рітейл. Ми - магазини, ми продаємо продукти харчування. Послуга - ширше поняття, це і закупівля, і зберігання, і подекуди приготування. Тобто кожна з цих складових чогось вартує. І якщо так казати, то логічно, що вартість такої послуги апріорі була б вищою, ніж вартість окремого продукту харчування який на полиці стоїть", - зазначив представник АТБ.

Нагадаємо, раніше економіст Андрій Новак зазначив, що ціна 145 гривень 80 копійок, яка закладена у договорах Міноборони на добове харчування одного військового, є заниженою.

За його словами, її можна пояснити тільки тим, що враховуються дуже великі об‘єми і виконавці, які здійснюють цю послугу харчування, саме за рахунок великого об‘єму готові при мінімальній маржі надавати ці послуги.

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