Участие крупного ритейла в государственных тендерах является нерентабельным и рисковым, - АТБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергея Демченко в комментарии УНН .

"Ритейлу входить в отношения с государством на тендерных условиях, которые они выдвигают, не рентабельно. Есть большие риски по такому взаимодействию. Например, по срокам отсрочки платежей. Там достаточно факторов, которые влияют на решения по взаимодействию с государственными институциями", - отметил Демченко.

Он также подчеркнул, что продажа продуктов и обеспечение услуг питания военных - это разные вещи, и сравнивать их стоимость абсолютно некорректно.

"В принципе это абсолютно некорректное сопоставление. Мое субъективное профессиональное мнение как журналиста и коммуникационщика: такие сравнения сразу дают мне основания понимать, что это заранее манипулятивный материал, с определенной задачей. И мы сейчас не будем обсуждать профессиональные качества журналиста, который готовил материал. Но это не корректное сопоставление. О стоимости услуг и товара в магазине - там достаточно факторов и составляющих, которые создают окончательную цену продукта. И это отличается от формирования цены того товара, который закупается государственным институцией для нужд подразделений ВСУ. Поэтому это разные вещи.

АТБ - это продуктовый ритейл. Мы - магазины, мы продаем продукты питания. Услуга - более широкое понятие, это и закупка, и хранение, и кое-где приготовление. То есть каждая из этих составляющих чего-то стоит. И если так говорить, то логично, что стоимость такой услуги априори была бы выше, чем стоимость отдельного продукта питания, который стоит на полке", - отметил представитель АТБ.