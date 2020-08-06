Убытков для государства во время применения формулы "Роттердам+" не было, - Вовк

Никаких убытков для государства во время применения формулы ценообразования "Роттердам+" не было, свидетельством чего являются финансовые отчеты компаний "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго".

Об этом написал бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в блоге на "Цензор.НЕТ".

Волк утверждает, что наоборот, за время применения формулы "Роттердам+" эти компании показали существенный рост чистой прибыли.

"Ни одного убыточного года "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам+" - рост в разы чистой прибыли "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам+". Проверить это очень легко - посмотреть на финансовую отчетность этих государственных компаний, чтобы иметь основания для громких заявлений об убытках (которые на самом деле были у тепловых электростанций)", - отмечает экс-председатель НКРЭКУ.

Дмитрий Вовк отмечает, что необходимость покупки угля по формуле "Роттердам+" была вызвана объективными потребностями отечественного рынка.

"В течение 2016 была потребность в импорте, который не был полностью удовлетворен из-за стремительного, почти двукратного роста мировых цен на уголь (с $45/тонна весной до $90 зимой) и из-за дефолтов трейдеров уже после введения формулы "Роттердам+" - за что наблюдались сверхнизкие запасы угля. С 2017 доля импорта по году была более 15%, а в отдельные месяцы достигала 30%, о чем свидетельствуют материалы НКРЭКУ и Министерства энергетики и угольной промышленности того времени", - пишет Вовк.

Он также отметил, что следователи НАБУ вместо того, чтобы принять во внимание экспертизы уполномоченных специалистов, определили "размеры ущерба" по непонятной методике.

"Нарисовали 19 млрд грн убытков за 2016-2017, вероятно дополнительные 20 млрд грн нарисовали за 2018-1 полугодие 2019 года. Подчеркиваю - нарисовали детективы НАБУ, потому что именно их справки, а не профильных и уполномоченных экспертов, становятся основой для штампа экспертизы СБУ", - пишет Вовк.

Напомним, ранее адвокат Наталья Дригваль сообщила, что выбор формулы "Роттердам+" оправдан для украинского рынка угля - об этом свидетельствуют результаты экспертиз, которые провели Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции, а также Европейской ассоциации каменного и бурого угля Euracoal.

Кроме того, о том, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, ранее заявлял экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе. Он также обратил внимание на то, что после отмены формулы цена закупки государством угля повысилась.

Как известно, 10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на поставку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Цена газа для населения с февраля по июль 2020 года устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам+". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения.

Как сообщал РБК-Украина, председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили также заявил, что после отмены формулы ценообразования для угля "Роттердам+" цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли.

Методика определения стоимости угля как топлива для тепловых электростанций "Роттердам+" при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине применялась в Украине с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.