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Збитків для держави під час застосування формули "Роттердам+" не було, - Вовк

Автор: РБК-Україна

Ексголова НКРЕКП оприлюднив документи, які свідчать, що "Роттердам+" не завдала збитків державі 

Жодних збитків для держави під час застосування формули ціноутворення "Роттердам+" не було, свідченням чого є фінансові звіти компаній "Енергоатомом" та "Укргідроенерго".

Про це написав колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк у блозі на "Цензор.НЕТ".

Вовк стверджує, що навпаки, за час застосування формули "Роттердам+" ці компанії показали суттєве зростання чистого прибутку.

"Жодного збиткового року "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" за період дії формули "Роттердам+", - зростання в рази чистого прибутку "Енергоатом" та "Укргідроенерго" за період дії формули "Роттердам+". Перевірити це дуже легко - подивитись на фінансову звітність цих державних компаній, щоб мати підстави для голосних заяв про збитки (які насправді були у теплових електростанцій)", - зауважує екс-голова НКРЕКП.

Дмитро Вовк зазначає, що необхідність купівлі вугілля за формулою "Роттердам+" була викликана об’єктивними потребами вітчизняного ринку.

"Протягом 2016 була потреба в імпорті, який не був повністю задоволений через стрімке, майже двократне зростання світових цін на вугілля (з $45/тонна навесні до $90 взимку) та через дефолти трейдерів вже після запровадження формули "Роттердам+" - через що спостерігались наднизькі запаси вугілля. З 2017 частка імпорту по року була понад 15%, а в окремі місяці сягала 30%, про що свідчать матеріали НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної промисловості того часу", - пише Вовк.

Він також зауважив, що слідчі НАБУ замість того, щоб взяти до уваги експертизи уповноважених фахівців, визначили "розміри збитків" за незрозумілою методикою.

"Намалювали 19 млрд грн збитків за 2016-2017, то ймовірно додаткові 20 млрд грн намалювали за 2018-1 півріччя 2019 року. Підкреслюю - намалювали детективи НАБУ, бо саме їх довідки, а не профільних та уповноважених експертів, стають основою для штампу експертизи СБУ" - пише Вовк.

Нагадаємо, раніше адвокат Наталія Дригваль повідомила, що вибір формули "Роттердам+" виправданий для українського ринку вугілля - про це свідчать результати експертиз, яку провели Державний науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр МВС України, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції, а також Європейської асоціації кам’яного та бурого вугілля Euracoal.

Крім того, про те, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, раніше заявляв екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе. Він також звернув увагу на те, що після скасування формули ціна закупівлі державою вугілля підвищилася.

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Як відомо, 10 липня за сприяння Офісу президента України й за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою "Амстердам+". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення.

Як повідомляв РБК-Україна, голова виконавчого комітету Ради реформ Михайло Саакашвілі також заявив, що після скасування формули ціноутворення для вугілля "Роттердам+" ціни на електроенергію для промислових споживачів зросли.

Методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій "Роттердам+" при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року.

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