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Убытки во время ремонта моста в Станице: дело направили в суд

Станица, Среда 30 декабря 2020 12:16
Убытки во время ремонта моста в Станице: дело направили в суд
Фото: мост в Станице (прокуратура Луганской области)
Автор: Анастасия Рокитна

Прокуратура направила в суд дело об убытках во время ремонта моста на КППВ "Станица Луганская". Чиновника областной госадминистрации будут судить за служебную халатность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В суд направили обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Луганской областной государственной администрации. По данным следствия, в 2019 году во время ремонта этого пешеходного моста чиновник не провел анализ цен на стройматериалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ.

"Вследствие служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена на более чем 3,3 млн грн, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Бюджетные средства были безосновательно уплачены в пользу подрядной организации", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября в Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября работы по полному демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской были закончены.

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