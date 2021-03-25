ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Убытки УЗ достигают миллиардов, набсовет не предлагает путей стабилизации, - экс-министр

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 08:28
Убытки УЗ достигают миллиардов, набсовет не предлагает путей стабилизации, - экс-министр Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Наблюдательный совет "Укрзализныци" за три года работы не смог вывести компанию из кризисного состояния и обеспечить проведение реформы. Компания продолжает получать миллиардные убытки.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Когда мы вводили корпоративное управление государственных компаний, в том числе в "Укрзализныце", мы ожидали, что наберем эффективных менеджеров мирового класса, которые моментально превратят эти компании в процветающие и успешные. На самом деле мы получили такой совет старейшин-молчунов, которые за большие деньги, - а в сотни тысяч гривен каждый из них обходится налогоплательщикам в месяц, - фактически молчит", - сказал Омелян.

Он также отметил, что не видит результатов работы наблюдательного совета УЗ, который работает уже три года. По его словам, компания имеет миллиардные убытки и находится в критическом состоянии.

"Мы так до сих пор и не можем понять, что происходит в самой УЗ. За последние годы мы имели огромные суммы убытков, и эти убытки одновременно возложены на плечи бизнеса, украинских налогоплательщиков и государства в целом. Потому что вместо того, чтобы иметь лучшую государственную компанию в Украине, мы имеем миллиарды и миллиарды потерь", - добавил Омелян.

По его мнению, наблюдательный совет УЗ должен отчитаться о результатах своей работы по выведению компании из кризиса и ее реформирования.

"Три года уже наблюдательному совету. Стоило бы услышать, каким образом они стабилизировали компанию, каким образом они обеспечили политику прозрачности и обеспечили реформы", - резюмировал Омелян.

Напомним, ранее народный депутат, член ВСК парламента по УЗ Константин Бондарев заявил, что члены наблюдательного совета УЗ получают по 300 тысяч гривен зарплаты, и при этом месяцами не являются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук выразил убеждение, что решение уволить Владимира Жмака с должности главы УЗ свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Омелян Укрзализныця
NEWS
Обстрелы гранатометами и минометами: ситуация на Донбассе обостряется
Обстрелы гранатометами и минометами: ситуация на Донбассе обостряется
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"