Убытки УЗ достигают миллиардов, набсовет не предлагает путей стабилизации, - экс-министр

Наблюдательный совет "Укрзализныци" за три года работы не смог вывести компанию из кризисного состояния и обеспечить проведение реформы. Компания продолжает получать миллиардные убытки.

"Когда мы вводили корпоративное управление государственных компаний, в том числе в "Укрзализныце", мы ожидали, что наберем эффективных менеджеров мирового класса, которые моментально превратят эти компании в процветающие и успешные. На самом деле мы получили такой совет старейшин-молчунов, которые за большие деньги, - а в сотни тысяч гривен каждый из них обходится налогоплательщикам в месяц, - фактически молчит", - сказал Омелян.

Он также отметил, что не видит результатов работы наблюдательного совета УЗ, который работает уже три года. По его словам, компания имеет миллиардные убытки и находится в критическом состоянии.

"Мы так до сих пор и не можем понять, что происходит в самой УЗ. За последние годы мы имели огромные суммы убытков, и эти убытки одновременно возложены на плечи бизнеса, украинских налогоплательщиков и государства в целом. Потому что вместо того, чтобы иметь лучшую государственную компанию в Украине, мы имеем миллиарды и миллиарды потерь", - добавил Омелян.

По его мнению, наблюдательный совет УЗ должен отчитаться о результатах своей работы по выведению компании из кризиса и ее реформирования.

"Три года уже наблюдательному совету. Стоило бы услышать, каким образом они стабилизировали компанию, каким образом они обеспечили политику прозрачности и обеспечили реформы", - резюмировал Омелян.

