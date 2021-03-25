Наглядова рада "Укрзалізниці" за три роки роботи не змогла вивести компанію з кризового стану і забезпечити проведення реформи. Компанія продовжує отримувати мільярдні збитки.

"Коли ми запроваджували корпоративне управління державних компаній, в тому числі в "Укрзалізниці", ми очікували, що ми наберемо ефективних менеджерів світового класу, які вмить перетворять ці компанії в процвітаючі і успішні. Насправді ми отримали таку раду старійшин-мовчунів, які за великі гроші, - а у сотні тисяч гривень кожен з них обходиться платникам податків на місяць, - фактично мовчить", - сказав Омелян.

Він також зазначив, що не бачить результатів роботи наглядової ради УЗ, яка працює вже три роки. За його словами, компанія має мільярдні збитки і перебуває в критичному стані.

"Ми так досі й не можемо зрозуміти, що відбувається в самій УЗ. За останні роки ми мали величезні суми збитків, і ці збитки одночасно покладені на плечі бізнесу, українських платників податків і держави загалом. Тому що замість того, щоб мати найкращу державну компанію в Україні, ми маємо мільярди та мільярди втрат", - додав Омелян.

На його думку, наглядова рада УЗ мала б прозвітувати про результати своєї роботи щодо виведення компанії з кризи та забезпечення її реформування.

"Три роки вже наглядовій раді. Варто було б почути, яким чином вони стабілізували компанію, яким чином вони забезпечили політику прозорості і забезпечили реформи", - резюмував Омелян.



