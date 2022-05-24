UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убытки украинских банков продолжают увеличиваться: в чем причина

Фото: банки Украины за апрель получили убыток более 7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2022 года составил 7,426 млрд гривен. За первые три месяца года убыток банков составлял 159 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2022 года составили 88,608 млрд гривен, расходы - 96,034 млрд гривен.

Как отметили в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года - до 32,7 млрд гривен, из них 83% или 27 млрд гривен были сформированы в марте-апреле.

"Общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов - ключевой базы комиссионных доходов банков. Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах финучреждений", - добавили в НБУ.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 - убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки