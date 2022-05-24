Убытки украинских банков продолжают увеличиваться: в чем причина

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2022 года составили 88,608 млрд гривен, расходы - 96,034 млрд гривен.

Как отметили в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года - до 32,7 млрд гривен, из них 83% или 27 млрд гривен были сформированы в марте-апреле.

"Общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов - ключевой базы комиссионных доходов банков. Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах финучреждений", - добавили в НБУ.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 - убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).