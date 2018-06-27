Убытки от стихийного бедствия на Закарпатье 12-13 июня оценили в 63,7 млн гривен

Стихийное бедствие признано чрезвычайной ситуацией природного характера регионального уровня

Стихийное бедствие, которое накрыло Закарпатье 12-13 июня, признано чрезвычайной ситуацией природного характера регионального уровня. Общая сумма нанесенного ущерба оценена в 63,7 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно дает основание для получения компенсации для возмещения последствий непогоды из резервного фонда Кабмина.

"Согласно обследованиям, проведенным местными комиссиями, всего повреждены кровли на 696 жилых домах, 15 учебных заведениях, 10 домах культуры, 4 амбулаториях, также повреждены 37 участков автодорог, 159 гектаров сельхозугодий, более 405 гектаров лесного фонда", - сообщают в ОГА.

От урагана и града, который прошелся по Закарпатью 12-13 июня, пострадали четыре района области (всего 32 населенных пункта).

Фото: протокол заседания комиссии (carpathia.gov.ua)

Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.