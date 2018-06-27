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Збитки від стихійного лиха на Закарпатті 12-13 червня оцінили у 63,7 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 20:04
Фото: збитки від стихійного лиха (carpathia.gov.ua)
Фото: збитки від стихійного лиха (carpathia.gov.ua)

Стихійне лихо визнане надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня

Стихійне лихо, яке накрило Закарпаття 12-13 червня, визнане надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня. Загальна сума завданих збитків оцінена в 63,7 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Рішення ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно дає підстави для отримання компенсації для відшкодування наслідків негоди з резервного фонду Кабміну.

"Згідно з обстеженнями, проведеними місцевими комісіями, загалом пошкоджені покрівлі на 696 житлових будинках, 15 закладах освіти, 10 будинках культури, 4 амбулаторіях, також пошкоджені 37 ділянок автодоріг, 159 гектарів сільгоспугідь, понад 405 гектарів лісового фонду", - повідомляють у ОДА.

Від буревію та градобою, що пройшовся по Закарпаттю 12-13 червня, постраждали чотири райони області (всього 32 населені пункти).

 

Фото: протокол засідання комісії (carpathia.gov.ua)

Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.

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Теги публікації: Град, Закарпатська область, стихийное бедствие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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