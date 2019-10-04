Убытки "Харьковгоргаза" до конца года достигнут более 160 млн гривен

Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за нехватки финансов компания не имеет возможности в полном объеме и своевременно ремонтировать старые газопроводы

Убытки АО "Харьковгоргаз" в текущем году выросли в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составят более 160 млн гривен. Об этом сообщает пресс-службе компании.

"Первоочередной проблемой перед отопительным периодом является износ газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности. Общий износ газопроводов, находящихся на балансе предприятия, составляет около 75%. Из-за нехватки финансов АО "Харьковгоргаз" не имеет возможности в полном объеме и своевременно ремонтировать старые газопроводы, а это в свою очередь приводит к утечкам газа и аварийным ситуациям. Не менее важной проблемой является отток квалифицированных кадров с предприятия. Газовая компания каждый год теряет квалифицированных работников из-за низкого уровня заработной платы. С начала 2019 года из компании уволилось уже 129 человек. На сегодняшний день недокомплектация кадрами составляет 38%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что негативная тенденция текучести кадров в газораспределительной компании в Харькове наблюдается уже не первый год. В 2017 году компанию покинули 154 работника, а в 2018 году – 216. На предприятии катастрофически не хватает слесарей, монтеров, электрогазосварщиков, водителей, мастеров, контролеров, метрологов. Доля расходов на оплату труда персонала в тарифе составляет всего лишь 35%.

"Для стабилизации ситуации необходимо установить экономически обоснованный тариф", - говорится в сообщении.

В связи с этим АО "Харьковгоргаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года.

"Ожидают новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении.