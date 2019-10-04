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Збитки "Харківміськгазу" до кінця року досягнуть більше 160 млн гривень

Новини » Енергетика    04.10.2019 - 19:05
Збитки "Харківміськгазу" до кінця року досягнуть більше 160 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Через брак фінансів компанія не має можливості в повному обсязі і своєчасно ремонтувати старі газопроводи

Збитки АТ "Харківміськгаз" у поточному році зросли в 5 разів, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, і складуть понад 160 млн гривень. Про це повідомляє прес-службі компанії.

"Першочерговою проблемою перед опалювальним періодом є знос газорозподільних мереж та зростаюча загроза їх аварійності. Загальний знос газопроводів, що перебувають на балансі підприємства, становить близько 75%. Через брак фінансів АТ "Харківміськгаз" не має можливості в повному обсязі і своєчасно ремонтувати старі газопроводи, а це в свою чергу призводить до витоків газу та аварійних ситуацій. Не менш важливою проблемою є відтік кваліфікованих кадрів з підприємства. Газова компанія щороку втрачає кваліфікованих працівників через низький рівень заробітної плати. З початку 2019 роки з підприємства звільнилося вже 129 осіб. На сьогоднішній день недокомплектація кадрами становить 38%", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що негативна тенденція плинності кадрів в газорозподільної компанії в Харкові спостерігається вже не перший рік. У 2017 році компанію покинули 154 працівника, а в 2018 році – 216. На підприємстві катастрофічно не вистачає слюсарів, монтерів, електрогазозварників, водіїв, майстрів, контролерів, метрологів. Частка витрат на оплату праці персоналу в тарифі складає лише 35%.

"Для стабілізації ситуації необхідно встановити економічно обґрунтований тариф", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим АТ "Харківміськгаз" відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року.

"Очікують новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складових вартості послуг енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

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