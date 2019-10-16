Убытки "Днепропетровскгаза" возросли на 24% по сравнению с прошлым годом

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За 4 года общая сумма убытков компании достигла 908 млн гривен

Сумма убытков АО "Днепропетровскгаз" в 2019 году превысит 262 млн гривен. Это на 24% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Существующие тарифы на распределение газа с каждым месяцем усугубляют кризис в газовой отрасли и ставят под угрозу прохождение отопительного сезона 2019-2020. Четвертый год подряд для АО "Днепропетровскгаз" действует экономически необоснованный тариф, за это время общая сумма убытков компании достигла 908 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, первоочередной проблемой перед началом отопительного периода является износ газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности. На сегодня в области насчитывается 6,4 тыс. км полностью cамортизированных газопроводов, а в тарифе предусмотрены средства на замену только 4,1 км. Такая же ситуация и со шкафными распределительными пунктами, которые поддерживают давление газа в сети на необходимом уровне. В то время как 667 ШРП самортизированы, АТ "Днепропетровскгаз" исходя из действующего тарифа может направить средства на замену лишь 63 пунктов.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения. За 4 года их действия, убытки компании составили 908 млн гривен, а всего по отрасли - 20 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что не менее важной проблемой является отток квалифицированных кадров с предприятия. "Средняя заработная плата на предприятиях энергетической отрасли на территории Днепропетровской области, занимающихся поставкой электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха в августе 2019 составила 11916 гривен. Средняя заработная плата работников "Днепропетровскгаза" за аналогичный период составила 8120 гривен, что на 32% меньше. Низкие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу. За 9 месяцев 2019 года из компании уволилось 549 специалистов. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа", - говорится в сообщении.

В связи с этим АО "Днепропетровскгаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки.

"Потребители природного газа также ожидают новый тариф. Это подкреплено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении.