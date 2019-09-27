Убытки АО "Запорожгаз" в 2019 году выросли на 174%

Предварительная сумма убытков АО "Запорожгаз" в 2019 году составит 210 млн гривен. Это на 174% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Текущий год станет третьим подряд, когда для АО "Запорожгаз" действует экономически необоснованный тариф, который НКРЭКУ не пересматривает с 2016 года. За это время общая сумма убытков компании достигла 350 млн гривен. Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что к началу отопительного сезона 2019-2020 в Запорожской области 98 газорегуляторных пунктов и 296 шкафных газорегуляторных пунктов окажутся в аварийном состоянии, а длина полностью изношенных газопроводов может достигнуть 2,5 тыс. км", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из-за низкого уровня заработной платы с предприятия уходят высококвалифицированные специалисты. В сентябре уволилось 36 человек, а в общем в этом году - 237 специалистов. В основном это мастера, которые обслуживают газовые сети.

"Убыточные тарифы на распределение газа и недостаток финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасной доставки газа людям. За 4 года бездействия регулятора убытки нашей компании составили 350 млн гривен", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

В компании считают, что выход один – "устранить дискриминационные тарифы, которые уже в три раза ниже необходимого уровня".

Средний месячный платеж за газораспределение в 2019 году в Запорожской области составил 28 гривен, что, по словам пресс-службы, ниже расходов на мобильную связь и интернет.

В этой связи АО "Запорожгаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года.

"Хотят видеть новый тариф и клиенты компании. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, большинство опрошенных потребителей в Запорожской области отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении.