Убытки на 42 млн гривен. ГБР разоблачило застройщика на неуплате налогов

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему инспектору налоговой Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. В результате чего государству был задан ущерб на сумму более 42 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Указано, что застройщик должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, но делал это как физическое лицо и платил только 5%.

В свою очередь инспектор налоговой "не замечал" нарушения и не зарегистрировал полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму свыше 292 млн гривен.

Это привело к неуплате в госбюджет налогов на сумму более 42 млн гривен.

В результате чего, бывший чиновник налоговой подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование в отношении застройщика продолжается.

Фото: ГБР разоблачило застройщика на неуплате 42 млн гривен налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)